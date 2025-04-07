Латвийские власти, стремясь испортить празднование 80-летия Великой Победы 9 Мая, разрабатывают планы по массовому разрушению военных мемориалов на своей территории, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР). По данным СВР, такая информация поступила в их распоряжение.

В СВР указали, что руководство Латвии, движимое крайней русофобией и иррациональным страхом перед Россией, дошло до абсурдного решения — начать войну с памятью павших героев.

«Для придания акту вандализма видимости «цивилизованности» предполагается действовать «строго в рамках латвийского правового поля». А именно – преступная схема предусматривает проведение фиктивных археологических исследований, которые должны «во что бы то ни стало опровергнуть» существование под мемориалами массовых захоронений бойцов», — сказано в сообщении.

Однако в ведомстве подчеркнули, что расчёт властей на безнаказанность ошибочен. Пресс-бюро отметило, что планы «расхитителей памяти» раскрыты, а латвийские лидеры в очередной раз показали своё равнодушие к чести, достоинству и благодарности тем, кто отдал жизни за их свободу.

«Планы «гробокопателей» теперь известны, а нынешние власти Латвии ещё раз продемонстрировали, что понятия чести, достоинства и благодарности павшим за их свободу им незнакомы», — заявили в СВР.