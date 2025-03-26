Мэр Риги наградил учителя, заставлявшего русских детей петь гимн Украины

Мэр Риги Вилнис Кирсис наградил бывшего учителя русской гимназии Андрея Васильева, который издевался над детьми. Преподаватель призывал учеников петь украинский гимн, снимал их на видео и заставлял «показать своё истинное лицо». В Латвии эти действия назвали «сильной нравственной позицией».

На своей странице в социальной сети X Кирсис заявил, что благодаря таким учителям, как Васильев, никому не удастся «оклеветать и очернить историю». Сейчас преподаватель работает в Рижской средней школе №71.

«Спасибо учителю <...> за сильную нравственную позицию, которую он передаёт и учит своих учеников» — написал мэр столицы Латвии.