Мэр Риги наградил учителя, заставлявшего русских детей петь гимн Украины
Мэр Риги наградил учителя Васильева, который издевался над русскими детьми
Учитель Андрей Васильев (слева) и мэр Риги Вилнис Кирсис. Обложка © Х / VilnisKirsis
Мэр Риги Вилнис Кирсис наградил бывшего учителя русской гимназии Андрея Васильева, который издевался над детьми. Преподаватель призывал учеников петь украинский гимн, снимал их на видео и заставлял «показать своё истинное лицо». В Латвии эти действия назвали «сильной нравственной позицией».
На своей странице в социальной сети X Кирсис заявил, что благодаря таким учителям, как Васильев, никому не удастся «оклеветать и очернить историю». Сейчас преподаватель работает в Рижской средней школе №71.
«Спасибо учителю <...> за сильную нравственную позицию, которую он передаёт и учит своих учеников» — написал мэр столицы Латвии.
Ранее в Латвии отмечался так называемый «День памяти латышских легионеров». Сотни человек участвовали в ежегодном шествии, отдавая дань уважения латышам, воевавшим на стороне нацистской Германии во время Второй мировой войны. В этом году на шествии, посвященном латышским легионерам СС, были замечены флаги Украины и Эстонии.