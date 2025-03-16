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16 марта, 19:34

Латвия закрыла последний пункт пропуска, соединявший её с Белоруссией

Латвия закрыла КПП «Григоровщина» на границе с Белоруссией

КПП «Григоровщина». Обложка © Telegram / Таможенные органы Беларуси

КПП «Григоровщина». Обложка © Telegram / Таможенные органы Беларуси

Таможенники в Латвии больше не оформляют транспорт на пункте пропуска «Григоровщина», который единственный не прекратил работу на границе с Белоруссией. Об этом рассказали в Государственном таможенном комитете Республики Беларусь.

Теперь грузовым и легковым автомобилям запретили въезжать в Белоруссию. Кроме того, выехать оттуда через этот КПП тоже нельзя, на границе подняли специальные заградительные щиты.

«В настоящее время очереди из авто на данном направлении отсутствуют. Вместе с тем сложившаяся ситуация может спровоцировать обратную картину», — сказано в тексте сообщения комитета.

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Между тем, власти прибалтийского государства продолжают пугать. Ранее глава латвийского МВД заявил, что при желании граница с Россией будет закрыта за считанные часы. Он подчеркнул, что ему абсолютно всё равно на то что у кого-то где-то могут быть родственники.

Владимир Озеров
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