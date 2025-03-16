Латвия закрыла последний пункт пропуска, соединявший её с Белоруссией
Латвия закрыла КПП «Григоровщина» на границе с Белоруссией
КПП «Григоровщина». Обложка © Telegram / Таможенные органы Беларуси
Таможенники в Латвии больше не оформляют транспорт на пункте пропуска «Григоровщина», который единственный не прекратил работу на границе с Белоруссией. Об этом рассказали в Государственном таможенном комитете Республики Беларусь.
Теперь грузовым и легковым автомобилям запретили въезжать в Белоруссию. Кроме того, выехать оттуда через этот КПП тоже нельзя, на границе подняли специальные заградительные щиты.
«В настоящее время очереди из авто на данном направлении отсутствуют. Вместе с тем сложившаяся ситуация может спровоцировать обратную картину», — сказано в тексте сообщения комитета.
Между тем, власти прибалтийского государства продолжают пугать. Ранее глава латвийского МВД заявил, что при желании граница с Россией будет закрыта за считанные часы. Он подчеркнул, что ему абсолютно всё равно на то что у кого-то где-то могут быть родственники.