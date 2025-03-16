Латвия закрыла последний пункт пропуска, соединявший её с Белоруссией

Таможенники в Латвии больше не оформляют транспорт на пункте пропуска «Григоровщина», который единственный не прекратил работу на границе с Белоруссией. Об этом рассказали в Государственном таможенном комитете Республики Беларусь.

Теперь грузовым и легковым автомобилям запретили въезжать в Белоруссию. Кроме того, выехать оттуда через этот КПП тоже нельзя, на границе подняли специальные заградительные щиты.

«В настоящее время очереди из авто на данном направлении отсутствуют. Вместе с тем сложившаяся ситуация может спровоцировать обратную картину», — сказано в тексте сообщения комитета.