Глава МВД Латвии пригрозил закрыть границу с Россией за несколько часов
Пункт пропуска «Бурачки» на границе России и Латвии. Обложка © ТАСС/Сергей Бобылев/ТАСС
Глава МВД Латвии Рихардс Козловскис заявил, что границу с Россией при необходимости можно будет закрыть за несколько часов. Он призвал граждан сократить до минимума поездки в РФ, несмотря на то, что у многих латышей в нашей стране есть родственники.
«Я понимаю, что у людей там есть родственники, дела, но такие поездки нужно сократить до минимума. В случае угрозы со стороны восточных соседей мы можем закрыть границу в течение даже не дней, а часов», — заявил Козловскис в эфире LSM.
А ранее прибалтийские страны вышли из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). Договорённость об обмене электроэнергией между государствами существовала с февраля 2001 года, но страны Балтии на протяжении десяти лет готовились к разрыву энергокольца. Президента Литвы Гитанаса Науседу так обрадовал этот факт, что он произнёс странный тост, упомянув Ленина.