Глава МВД Латвии пригрозил закрыть границу с Россией за несколько часов

Глава МВД Латвии Рихардс Козловскис заявил, что границу с Россией при необходимости можно будет закрыть за несколько часов. Он призвал граждан сократить до минимума поездки в РФ, несмотря на то, что у многих латышей в нашей стране есть родственники.