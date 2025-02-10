«До свидания, Ленин!» Президент Литвы поднял странный тост за отключение Балтии от БРЭЛЛ

Президент Литвы Гитанас Науседа в окружении европейских политиков простился с Россией и первым лидером СССР Владимиром Лениным после выхода Прибалтики из единой энергосистемы БРЭЛЛ, включающей Белоруссию, Россию, Литву, Латвию и Эстонию. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в социальной сети X.