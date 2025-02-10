«До свидания, Ленин!» Президент Литвы поднял странный тост за отключение Балтии от БРЭЛЛ
Глава Литвы Науседа простился с РФ и Лениным после отключения Балтии от БРЭЛЛ
Президент Литвы Гитанас Науседа Обложка © X / GitanasNauseda
Президент Литвы Гитанас Науседа в окружении европейских политиков простился с Россией и первым лидером СССР Владимиром Лениным после выхода Прибалтики из единой энергосистемы БРЭЛЛ, включающей Белоруссию, Россию, Литву, Латвию и Эстонию. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в социальной сети X.
«До свидания, Россия, до свидания, Ленин», — восторженно заявил Науседа и ещё раз подтвердил завершение процесса выхода Литвы из БРЭЛЛ.
Балтийские страны вышли из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия) 8 февраля. Договорённость об обмене электроэнергией и поддержке резервами в случае непредвиденных ситуаций между государствами существовала с февраля 2001 года. Страны Балтии на протяжении десяти лет вели подготовку к разрыву энергокольца. Теперь же энергосистема Калининградской области работает в автономном режиме, перебоев нет и в Белоруссии.