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Регион
10 февраля, 06:50

«До свидания, Ленин!» Президент Литвы поднял странный тост за отключение Балтии от БРЭЛЛ

Глава Литвы Науседа простился с РФ и Лениным после отключения Балтии от БРЭЛЛ

Президент Литвы Гитанас Науседа Обложка © X / GitanasNauseda

Президент Литвы Гитанас Науседа Обложка © X / GitanasNauseda

Президент Литвы Гитанас Науседа в окружении европейских политиков простился с Россией и первым лидером СССР Владимиром Лениным после выхода Прибалтики из единой энергосистемы БРЭЛЛ, включающей Белоруссию, Россию, Литву, Латвию и Эстонию. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в социальной сети X.

«До свидания, Россия, до свидания, Ленин», — восторженно заявил Науседа и ещё раз подтвердил завершение процесса выхода Литвы из БРЭЛЛ.

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Балтийские страны вышли из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия) 8 февраля. Договорённость об обмене электроэнергией и поддержке резервами в случае непредвиденных ситуаций между государствами существовала с февраля 2001 года. Страны Балтии на протяжении десяти лет вели подготовку к разрыву энергокольца. Теперь же энергосистема Калининградской области работает в автономном режиме, перебоев нет и в Белоруссии.

Андрей Бражников
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