Захарова назвала отключение Прибалтики от БРЭЛЛ уничтожением стран региона
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отключение Прибалтики от единой энергосистемы Белоруссии, России, Литвы, Латвии и Эстонии (БРЭЛЛ). По её мнению, это «логичное продолжение уничтожения» стран и народов. Слова дипломата приводит ТАСС.
«Это логичное продолжение уничтожения некогда имевших все предпосылки к процветанию и независимости стран и народов», — сообщила Захарова.
Официальный представитель МИД России также отметила, что «свобода» от науки и образования, суверенитета и развития с Прибалтикой уже случилась.
Ранее стало известно, что страны Балтии на протяжении десяти лет вели подготовку к выходу из Электрического кольца БРЭЛЛ. О скором прекращении взаимодействия знали Россия и Белоруссия. Напомним, что 8 февраля балтийские страны разорвали энергокольцо с БРЭЛЛ. Договорённость об обмене электроэнергией и поддержке резервами в случае непредвиденных ситуаций между пятью государствами существовала с февраля 2001 года.
Telegram / МИД России