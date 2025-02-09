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Регион
9 февраля, 15:24
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Захарова назвала отключение Прибалтики от БРЭЛЛ уничтожением стран региона

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отключение Прибалтики от единой энергосистемы Белоруссии, России, Литвы, Латвии и Эстонии (БРЭЛЛ). По её мнению, это «логичное продолжение уничтожения» стран и народов. Слова дипломата приводит ТАСС.

«Это логичное продолжение уничтожения некогда имевших все предпосылки к процветанию и независимости стран и народов», — сообщила Захарова.

Официальный представитель МИД России также отметила, что «свобода» от науки и образования, суверенитета и развития с Прибалтикой уже случилась.

Litgrid отключила Литву от БРЭЛЛ для синхронизации с энергосистемой Евросоюза
Litgrid отключила Литву от БРЭЛЛ для синхронизации с энергосистемой Евросоюза

Ранее стало известно, что страны Балтии на протяжении десяти лет вели подготовку к выходу из Электрического кольца БРЭЛЛ. О скором прекращении взаимодействия знали Россия и Белоруссия. Напомним, что 8 февраля балтийские страны разорвали энергокольцо с БРЭЛЛ. Договорённость об обмене электроэнергией и поддержке резервами в случае непредвиденных ситуаций между пятью государствами существовала с февраля 2001 года.

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Telegram / МИД России

Алена Пенчугина
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