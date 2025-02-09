Захарова назвала отключение Прибалтики от БРЭЛЛ уничтожением стран региона

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отключение Прибалтики от единой энергосистемы Белоруссии, России, Литвы, Латвии и Эстонии (БРЭЛЛ). По её мнению, это «логичное продолжение уничтожения» стран и народов. Слова дипломата приводит ТАСС.

«Это логичное продолжение уничтожения некогда имевших все предпосылки к процветанию и независимости стран и народов», — сообщила Захарова.

Официальный представитель МИД России также отметила, что «свобода» от науки и образования, суверенитета и развития с Прибалтикой уже случилась.