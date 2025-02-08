«Десятилетие подготовки»: Прибалтийские страны давно готовились выйти из БРЭЛЛ

Страны Балтии на протяжении десяти лет вели подготовку к выходу из Электрического кольца Беларуси, России, Эстонии, Латвии, Литвы (БРЭЛЛ). О скором прекращении взаимодействия знали также и Россия и Белоруссия. Об этом в беседе с RT рассказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«Само решение о разрыве кольца БРЭЛЛ было принято ещё 10 лет назад, даже больше 10 лет назад. Всё это время все страны, включая Россию, усердно к этому готовились. Мы строили новые генерирующие мощности, усиливали энергосистему калининградскую. Проводились испытания неоднократно. <...> Все к этому готовы, уже всё работает... Этому предшествовало целое десятилетие подготовки», — объяснил аналитик.