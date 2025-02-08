«Десятилетие подготовки»: Прибалтийские страны давно готовились выйти из БРЭЛЛ
Аналитик Пикин: Разрыву БРЭЛЛ предшествовали 10 лет подготовки
Страны Балтии на протяжении десяти лет вели подготовку к выходу из Электрического кольца Беларуси, России, Эстонии, Латвии, Литвы (БРЭЛЛ). О скором прекращении взаимодействия знали также и Россия и Белоруссия. Об этом в беседе с RT рассказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
«Само решение о разрыве кольца БРЭЛЛ было принято ещё 10 лет назад, даже больше 10 лет назад. Всё это время все страны, включая Россию, усердно к этому готовились. Мы строили новые генерирующие мощности, усиливали энергосистему калининградскую. Проводились испытания неоднократно. <...> Все к этому готовы, уже всё работает... Этому предшествовало целое десятилетие подготовки», — объяснил аналитик.
О выходе балтийских стран из энергетического кольца БРЭЛЛ стало известно 8 февраля. Договорённость об обмене электроэнергией и поддержке резервами в случае непредвиденных ситуаций между пятью государствами существовала с февраля 2001 года. Однако после отказа Латвии, Литвы и Эстонии от сотрудничества энергосистема Калининградской области работает в автономном режиме. Перебоев в системе после отключения прибалтийских стран не произошло — в Белоруссии заявили о стабильной работе энергосетей.
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