Litgrid отключила Литву от БРЭЛЛ для синхронизации с энергосистемой Евросоюза
Литва отключилась от созданной во времена СССР единой энергетической системы БРЭЛЛ, в которую также входят Белоруссия, Россия, Латвия и Эстония. Об этом в эфире национального радио заявил гендиректор компании Litgrid — оператора литовской сети — Рокас Масюлис. Республика предприняла такой шаг в рамках перехода к синхронизации электросетей государств Балтии с Польшей и ЕС.
«Процесс был завершён успешно. Всё началось с отключения межсистемных линий, ведущих в Калининград. Далее аналогичные меры были приняты в отношении линий с Белоруссией, через которую поддерживалась связь с Россией», — объяснил Масюлис.
Подачу электричества остановили около 08:00 по местному времени (09:00 по Москве). Система продолжит работать в изолированном режиме в течение суток. 9 февраля Литва начнёт синхронизироваться с ЕС.
Напомним, что страны Балтии вышли из БРЭЛЛ. Это привело к тому, что энергосистема Калиниградской области работает в автономном режиме. К слову, общая мощность электростанций в регионе достигает 1,88 ГВт, что в два раза превышает максимальный спрос на энергию, обеспечивая тем самым надёжное электроснабжение для населения в любых ситуациях.
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