Litgrid отключила Литву от БРЭЛЛ для синхронизации с энергосистемой Евросоюза

Литва отключилась от созданной во времена СССР единой энергетической системы БРЭЛЛ, в которую также входят Белоруссия, Россия, Латвия и Эстония. Об этом в эфире национального радио заявил гендиректор компании Litgrid — оператора литовской сети — Рокас Масюлис. Республика предприняла такой шаг в рамках перехода к синхронизации электросетей государств Балтии с Польшей и ЕС.

«Процесс был завершён успешно. Всё началось с отключения межсистемных линий, ведущих в Калининград. Далее аналогичные меры были приняты в отношении линий с Белоруссией, через которую поддерживалась связь с Россией», — объяснил Масюлис.

Подачу электричества остановили около 08:00 по местному времени (09:00 по Москве). Система продолжит работать в изолированном режиме в течение суток. 9 февраля Литва начнёт синхронизироваться с ЕС.