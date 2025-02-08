Белоруссия оценила работу энергокольца с Россией без стран Балтии

Минэнерго Белоруссии заверило, что энергосистема страны продолжает работать стабильно после того, как балтийские страны покинули энергокольцо БРЭЛЛ, которое соединяет Россию, Эстонию, Латвию, Литву и Белоруссию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Белорусская энергосистема продолжает стабильную и надёжную работу после выхода стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ. <…> Белорусская энергосистема продолжает синхронную работу с энергосистемой РФ в рамках Союзного государства», — говорится в тексте.