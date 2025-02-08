Белоруссия оценила работу энергокольца с Россией без стран Балтии
Белоруссия заявила о стабильной работе энергосистемы после ухода Балтии из БРЭЛЛ
Минэнерго Белоруссии заверило, что энергосистема страны продолжает работать стабильно после того, как балтийские страны покинули энергокольцо БРЭЛЛ, которое соединяет Россию, Эстонию, Латвию, Литву и Белоруссию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Белорусская энергосистема продолжает стабильную и надёжную работу после выхода стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ. <…> Белорусская энергосистема продолжает синхронную работу с энергосистемой РФ в рамках Союзного государства», — говорится в тексте.
Напомним, балтийские страны 8 февраля вышли из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия), в рамках которого с февраля 2001 года страны договорились об обмене электроэнергией и поддержке резервами в случае аварийных ситуаций. Теперь энергосистема Калининградской области работает в автономном режиме.
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