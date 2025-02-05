В Эстонии вышла из строя электростанция прямо перед отключением от энергосистемы России
Delfi: В Эстонии перед отключением от энергосистемы России вышла из строя ТЭС
Тепловая электростанция (ТЭС) в Эстонии вышла из строя. Речь идёт о шестом энергоблоке станции в Нарве. В нерабочем состоянии также находится электростанция Аувере, сообщает портал Delfi.
«Накануне предстоящего в выходные отключения стран Балтии от энергосистемы России и Беларуси, известной как БРЭЛЛ, в Эстонии за неделю вышли из строя электростанция и ещё один энергоблок на теплоэлектростанции», — говорится в сообщении.
Электростанция Аувере уже пять дней находится в нерабочем состоянии. По данным издания, проблема кроется в поломке котла. Шестой энергоблок станции в Нарве должен заработать шестого февраля.
Ранее эстонцам советовали запастись едой и настолками в преддверии длительного блэкаута. Эстонские власти рекомендовали жителям республики запасаться продуктами, водой, лекарствами и настольными играми в преддверии возможного отключения электроэнергии после выхода страны из энергосистемы БРЭЛЛ. Напомним, что в июле 2024 года операторы трёх балтийских стран уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергетической системы БРЭЛЛ в срок до 8 февраля 2025 года.