В Эстонии вышла из строя электростанция прямо перед отключением от энергосистемы России

Тепловая электростанция (ТЭС) в Эстонии вышла из строя. Речь идёт о шестом энергоблоке станции в Нарве. В нерабочем состоянии также находится электростанция Аувере, сообщает портал Delfi.

«Накануне предстоящего в выходные отключения стран Балтии от энергосистемы России и Беларуси, известной как БРЭЛЛ, в Эстонии за неделю вышли из строя электростанция и ещё один энергоблок на теплоэлектростанции», — говорится в сообщении.

Электростанция Аувере уже пять дней находится в нерабочем состоянии. По данным издания, проблема кроется в поломке котла. Шестой энергоблок станции в Нарве должен заработать шестого февраля.