В Эстонии экскаватором своротили монумент в честь павших моряков Красной армии

В Эстонии уничтожили монументы памяти бойцов Красной армии, освобождавших территорию страны от нацистской оккупации. Памятники на территории Таллинского военного кладбища были снесены экскаваторами сотрудниками военного музея под непосредственным руководством директора. Об этом сообщило посольство России в Эстонии.

Монументы памяти бойцов Красной армии, освобождавших территорию Эстонии от нацистской оккупации. Обложка © Telegram / Посольство России в Эстонии

«2 апреля сотрудники Эстонского военного музея под личным контролем директора Х.Лилля совершили очередной акт государственного вандализма, уничтожив на Таллинском военном кладбище монументы в честь павших смертью храбрых балтийских моряков, солдат и офицеров», — негодует дипмиссия.

В посольстве отметили, что в Эстонии продолжаются подобные оскорбительные действия на фоне почитания легионеров 20-й дивизии «Ваффен-СС», которым в стране устанавливаются памятники. Это свидетельствует о стремлении властей пересмотреть итоги Второй мировой войны и объясняет их отказ поддержать ежегодный проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, представляемый Россией.