Семейная реликвия: Путин передал советские монеты для памятника на Поклонной горе

Президент России Владимир Путин предоставил семейные реликвии — советские монеты — для монумента, который будет установлен на Поклонной горе в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков передал эти монеты белорусскому общественному деятелю и паралимпийцу Алексею Талаю.

«Он собрал вот эти советские деньги. То, что лежало у него, у него в семье. И попросил обязательно вам это передать, потому что, во-первых, такие усилия в год 80-летия Победы для нас для всех — это то, что очень трудно переоценить», — сказал журналистам представитель Кремля.

Песков передаёт паралимпийцу Талаю монеты Путина. Фото © Telegram / 80 лет Великой Победе

К празднованию годовщины 80-летия Победы планируется открытие нового памятника. Путин ознакомился с этим проектом в мае 2024 года на церемонии награждения. Тогда Талай, удостоенный ордена Дружбы, сообщил, что жители России и Белоруссии собирают советские монеты, чтобы переплавить их на монумент в честь освободителей от фашизма. Путин выразил готовность передать для этого памятника свои собственные монеты советского периода.

Этот монумент станет третьим в серии: первые два уже установлены в Минске и Брестской крепости, для которых монеты своей семьи предоставил и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Новый памятник, который появится на Поклонной горе, будет выполнен в форме солдатского письма-треугольника.

