«Разговоры о важном» 5 мая посвятят Победе в Великой Отечественной войне
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Урок «Разговоры о важном», посвященный Победе в Великой Отечественной войне, пройдет в российских школах 5 мая. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
«5 мая во всех учебных заведениях страны состоится урок «Разговоры о важном», который будет посвящен Великой Победе», — подчеркнул он на пресс-конференции, связанной с акцией «Бессмертный полк» в 2025 году.
Напомним, что президент России Владимир Путин объявил 2025-й Годом защитника Отечества. Он отметил, что в этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, и предложил объявить его Годом защитника Отечества в честь участников специальной военной операции и в память о подвиге наших предков.