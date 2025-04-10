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Регион
10 апреля, 10:55

«Разговоры о важном» 5 мая посвятят Победе в Великой Отечественной войне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / polya_olya

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / polya_olya

Урок «Разговоры о важном», посвященный Победе в Великой Отечественной войне, пройдет в российских школах 5 мая. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«5 мая во всех учебных заведениях страны состоится урок «Разговоры о важном», который будет посвящен Великой Победе», — подчеркнул он на пресс-конференции, связанной с акцией «Бессмертный полк» в 2025 году.

«Разговоры о важном» 27 января посвятили Году защитника Отечества
«Разговоры о важном» 27 января посвятили Году защитника Отечества

Напомним, что президент России Владимир Путин объявил 2025-й Годом защитника Отечества. Он отметил, что в этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, и предложил объявить его Годом защитника Отечества в честь участников специальной военной операции и в память о подвиге наших предков.

Марина Фещенко
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