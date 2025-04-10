«Разговоры о важном» 5 мая посвятят Победе в Великой Отечественной войне

Урок «Разговоры о важном», посвященный Победе в Великой Отечественной войне, пройдет в российских школах 5 мая. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«5 мая во всех учебных заведениях страны состоится урок «Разговоры о важном», который будет посвящен Великой Победе», — подчеркнул он на пресс-конференции, связанной с акцией «Бессмертный полк» в 2025 году.