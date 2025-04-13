В Одессе неизвестные набросили петлю на памятник Пушкину и устроили скандал
Памятник Александру Пушкину. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elisabetta Danielli
В Одессе местные жители в очередной раз устроили «войну» памятникам, установленным в честь русскоязычных личностей. В этот раз под раздачу попал поэт Александр Пушкин, на шею которого набросили петлю и повесили объявление «Ищу бульдозер».
Как сообщает украинское издание, мимо проходившие люди возмутились действиям граждан. В ответ у них спросили, почему они говорят по-русски, а не по-украински. Завязалась перепалка, в ходе которой одна из женщин назвала глумившихся над памятником Пушкину «фашистами».
Ранее в рамках «дерусификации» в Киеве снесли памятник советскому физиологу академику Ивану Павлову. Монумент стоял около Александровской больницы. По мнению столичного департамента контроля территории, образ учёного ассоциируется с имперской идеологией.