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Регион
2 апреля, 09:41

Нацбанк Украины намерен «дерусифицировать» копейки

Нацбанк Украины планирует заменить копейки на «шаги» в рамках «дерусификации»

Национальный банк Украины планирует заменить копейки на «шаги» — польско-литовские серебряные монеты. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на главу банка Андрея Пышного.

Изменения пройдут в рамках «дерусификации». Первыми отчеканят «шаги» номиналом в 50 копеек. Однако старые монеты номиналом в 10 и 50 копеек решили пока не изымать из оборота. Монеты номиналом в 1, 2, 5 и 25 копеек на Украине были изъяты до 2021 года.

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Ранее в рамках «дерусификации» в Киеве снесли памятник советскому физиологу академику Ивану Павлову. Монумент стоял около Александровской больницы. По мнению столичного департамента контроля территории, образ учёного ассоциируется с имперской идеологией.

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Life.ru 

Алена Пенчугина
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