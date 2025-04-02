Нацбанк Украины намерен «дерусифицировать» копейки
Нацбанк Украины планирует заменить копейки на «шаги» в рамках «дерусификации»
Национальный банк Украины планирует заменить копейки на «шаги» — польско-литовские серебряные монеты. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на главу банка Андрея Пышного.
Изменения пройдут в рамках «дерусификации». Первыми отчеканят «шаги» номиналом в 50 копеек. Однако старые монеты номиналом в 10 и 50 копеек решили пока не изымать из оборота. Монеты номиналом в 1, 2, 5 и 25 копеек на Украине были изъяты до 2021 года.
Ранее в рамках «дерусификации» в Киеве снесли памятник советскому физиологу академику Ивану Павлову. Монумент стоял около Александровской больницы. По мнению столичного департамента контроля территории, образ учёного ассоциируется с имперской идеологией.
Life.ru