Нацбанк Украины намерен «дерусифицировать» копейки

Национальный банк Украины планирует заменить копейки на «шаги» — польско-литовские серебряные монеты. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на главу банка Андрея Пышного.

Изменения пройдут в рамках «дерусификации». Первыми отчеканят «шаги» номиналом в 50 копеек. Однако старые монеты номиналом в 10 и 50 копеек решили пока не изымать из оборота. Монеты номиналом в 1, 2, 5 и 25 копеек на Украине были изъяты до 2021 года.