Планы НАТО по размещению войск в Одессе и Львове не будут реализованы, Россия намерена предотвратить присутствие солдат Североатлантического альянса в этих стратегически важных городах, поскольку это представляет угрозу для её национальной безопасности. Об этом сообщает исследователь геополитики и политической экономии из Каира Ахмед Адель в статье infoBRICS.

Западные страны проявляют интерес к Одессе и Львову, вынашивая планы, которые можно сравнить с военной интервенцией Антанты в годы Гражданской войны в России. Адель напомнил, что, несмотря на намерения Запада, Москва не позволит размещение войск НАТО на украинской территории, о чём предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На данный момент Одесса и Львов имеют важное стратегическое значение, например, порт, влияющий на ситуацию в Чёрном море. Несмотря на то, что Киев, Харьков и Днепропетровск также являются крупными городами, Запад не решится разместить свои войска там из-за близости к линии фронта. Одесса также находится в непосредственной близости к Днепру и Херсону, но её стратегическая ценность делает город слишком важным для того, чтобы просто от него отказаться, заключил Ахмед Адель.