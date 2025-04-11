Россия отнимет у Украины «самое дорогое» в случае ввода войск НАТО в Одессу и Львов
infoBRICS: Россия не допустит присутствия войск НАТО в Одессе и Львове
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Планы НАТО по размещению войск в Одессе и Львове не будут реализованы, Россия намерена предотвратить присутствие солдат Североатлантического альянса в этих стратегически важных городах, поскольку это представляет угрозу для её национальной безопасности. Об этом сообщает исследователь геополитики и политической экономии из Каира Ахмед Адель в статье infoBRICS.
Западные страны проявляют интерес к Одессе и Львову, вынашивая планы, которые можно сравнить с военной интервенцией Антанты в годы Гражданской войны в России. Адель напомнил, что, несмотря на намерения Запада, Москва не позволит размещение войск НАТО на украинской территории, о чём предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На данный момент Одесса и Львов имеют важное стратегическое значение, например, порт, влияющий на ситуацию в Чёрном море. Несмотря на то, что Киев, Харьков и Днепропетровск также являются крупными городами, Запад не решится разместить свои войска там из-за близости к линии фронта. Одесса также находится в непосредственной близости к Днепру и Херсону, но её стратегическая ценность делает город слишком важным для того, чтобы просто от него отказаться, заключил Ахмед Адель.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможность размещения войск НАТО на Украине только усугубит коренные причины конфликта. Для урегулирования украинского конфликта важно сосредоточиться на решении основных проблем. Песков добавил, что «ничего хорошего» из этого не выйдет.