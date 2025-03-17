Песков: Говоря о войсках НАТО на Украине, Европа усугубляет конфликт
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждение европейцами размещения войск НАТО на Украине может лишь усугубить коренные причины конфликта. Он подчеркнул, что для достижения мирного разрешения ситуации необходимо сосредоточиться на решении основных проблем.
«Европейцы о чём говорят? О размещении натовских контингентов на территории Украины. А мы говорим о том, что жизнеспособное урегулирование возможно только с учётом и с решением первопричинных проблем, связанных с Украиной. А они собираются создавать дополнительные первопричины. Что из этого получится? Ничего хорошего», — сказал Песков журналистам.
Ранее в британской прессе были опубликованы новые подробности о планах по отправке «коалиции желающих» миротворцев из НАТО на Украину. Одно из изданий со ссылкой на Кира Стармера сообщило, что речь идёт о контингенте более чем в 10 000 солдат. Кроме того, британский лидер анонсировал 20 марта встречу в Лондоне, где будут обсуждаться конкретные действия от желающих помочь Киеву государств.
Life.ru