Песков: Говоря о войсках НАТО на Украине, Европа усугубляет конфликт

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждение европейцами размещения войск НАТО на Украине может лишь усугубить коренные причины конфликта. Он подчеркнул, что для достижения мирного разрешения ситуации необходимо сосредоточиться на решении основных проблем.

«Европейцы о чём говорят? О размещении натовских контингентов на территории Украины. А мы говорим о том, что жизнеспособное урегулирование возможно только с учётом и с решением первопричинных проблем, связанных с Украиной. А они собираются создавать дополнительные первопричины. Что из этого получится? Ничего хорошего», — сказал Песков журналистам.