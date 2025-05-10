Песков призвал к прекращению поставок оружия ВСУ в рамках возможного перемирия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу ABC заявил, что любые договорённости о прекращении огня между Москвой и Киевом должны сопровождаться остановкой поставок западного вооружения Украине.

«Если мы говорим о прекращении огня, то что мы будем делать с поставками оружия, ежедневно поступающими из США и европейских стран?» — задался вопросом Песков.