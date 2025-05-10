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Регион
10 мая, 02:01

«Путин делает всё возможное»: В Кремле указали на желание Киева избежать диалога с РФ

Песков заявил, что Киев избегает переговоров с РФ по урегулированию конфликта

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Киев всеми способами пытается избежать диалога с Россией по урегулированию конфликта. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC News.

«Путин делает всё возможное для урегулирования конфликта на Украине, но Киев пытается избежать переговоров», – отметил Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что для продолжительного перемирия Запад должен остановить поставки оружия Киеву, в ином случае Украина получит преимущество, продолжит тотальную мобилизацию и будет перебрасывать войска на передовую. Также он добавил, что Россия рассчитывает на посредничество США, надеясь, что Вашингтон сможет убедить Киев проявить политическую зрелость и открыть путь к диалогу.

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Ранее спикер Кремля прокомментировал заявление канцлера Германии о том, что установить 30-дневное перемирие на Украине возможно уже на этих выходных. Песков посоветовал уточнить у самого Мерца, что он хотел сказать. Он подчеркнул, что Путин поддержал идею такого перемирия, однако важно учитывать нюансы.

Юния Ларсон
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