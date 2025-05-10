«Путин делает всё возможное»: В Кремле указали на желание Киева избежать диалога с РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Киев всеми способами пытается избежать диалога с Россией по урегулированию конфликта. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC News.

«Путин делает всё возможное для урегулирования конфликта на Украине, но Киев пытается избежать переговоров», – отметил Песков.