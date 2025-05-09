Песков: Обсуждение 30-дневного перемирия требует учёта нюансов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что обсуждение 30-дневного перемирия между Россией и Украиной невозможно без учёта ряда нюансов. Он высказал своё мнение в ответ на вопросы журналистов.
Песков напомнил, что когда администрация президента США Дональда Трампа предложила идею перемирия, Владимир Путин поддержал эту инициативу. Однако он добавил, что вокруг этой темы есть множество сложных вопросов, на которые не удалось найти ответы. Поэтому говорить об этом подробно пока трудно.
Ранее Дональд Трамп призвал Москву и Киев согласиться на 30-дневное перемирие, и предупредил о введении новых санкций в случае отказа. Как сообщили представители Белого дома, власти США рассчитывают, что Россия и Украина примут предложение о прекращении огня, которое может послужить основой для временного снижения напряжённости в конфликте. В то же время Европейский союз разработал свой проект мирной инициативы, схожий с предложением Трампа о 30-дневном перемирии.