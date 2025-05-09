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Регион
8 мая, 21:42

Трамп призвал Москву и Киев к 30-дневному перемирию и пригрозил санкциями

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

В случае, если 30-дневное прекращение огня на Украине не будет достигнуто, администрация США совместно с партнёрами введут новые санкции. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«США призывают, в идеале, к 30-дневному безоговорочному прекращению огня. Будем надеяться, что приемлемое прекращение огня будет соблюдаться», — подчеркнул глава государства.

Украина решила «негласно» соблюдать перемирие в связи с Днём Победы
Украина решила «негласно» соблюдать перемирие в связи с Днём Победы

Напомним, что вчера вступило в силу трёхдневное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Однако ранее украинская сторона отклонила предложение о перемирии, а Владимир Зеленский предостерёг мировых лидеров от участия в праздничных мероприятиях в Москве.

Антон Голыбин
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