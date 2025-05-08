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Регион
8 мая, 06:58

Украина решила «негласно» соблюдать перемирие в связи с Днём Победы

Депутат Рады Гончаренко*: Украина «негласно» присоединилась к перемирию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Несмотря на отсутствие официального заявления, Украина, по сути, соблюдает перемирие, объявленное на День Победы. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на депутата Рады Алексея Гончаренко*.

«Украина официально молчит, но также присоединяется к перемирию. Подобное указание получили в армии», — отметил он.

Как отмечается в сообщении украинского издания, Киев присоединился к перемирию «негласно».

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Напомним, что 8 мая вступило в силу трёхдневное перемирие по случаю 80-летия Победы. Оно продлится ровно 72 часа и завершится в 00:00 11 мая. Ранее предложение о временном прекращении огня было отвергнуто украинской стороной. Вдобавок Владимир Зеленский пригрозил мировым лидерам, которые примут участие в праздничных мероприятиях в Москве.

*Включён в список террористов и экстремистов.

Мария Любицкая
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