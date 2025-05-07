«Все указания даны»: В Кремле ответили на вопрос о возможности удара «Орешником» по Киеву

Российская позиция по трёхдневному перемирию на Украине, объявленному Москвой, хорошо всем известна, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о возможном ответном ударе «Орешником» в случае, если Киев будет нарушать перемирие и организовывать провокации.

«В данном случае нечего комментировать. Позиция наша по перемирию хорошо известна. Все указания даны. Никаких новых элементов здесь нет», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.