«Все указания даны»: В Кремле ответили на вопрос о возможности удара «Орешником» по Киеву
Песков — об ударе «Орешником»: Позиция РФ по перемирию на Украине всем известна
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Российская позиция по трёхдневному перемирию на Украине, объявленному Москвой, хорошо всем известна, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о возможном ответном ударе «Орешником» в случае, если Киев будет нарушать перемирие и организовывать провокации.
«В данном случае нечего комментировать. Позиция наша по перемирию хорошо известна. Все указания даны. Никаких новых элементов здесь нет», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
Ранее телеграм-канал Mash со ссылкой на информированный источник сообщил, что в случае указанных провокаций ВС РФ могут нанести удар «Орешником» по Киеву. В связи с этим некоторые представители местных властей уже начали вывозить свои семьи за пределы Незалежной.