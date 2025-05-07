Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 мая, 10:59

«Все указания даны»: В Кремле ответили на вопрос о возможности удара «Орешником» по Киеву

Песков — об ударе «Орешником»: Позиция РФ по перемирию на Украине всем известна

Обложка © Midjourney / Life.ru

Обложка © Midjourney / Life.ru

Российская позиция по трёхдневному перемирию на Украине, объявленному Москвой, хорошо всем известна, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о возможном ответном ударе «Орешником» в случае, если Киев будет нарушать перемирие и организовывать провокации.

«В данном случае нечего комментировать. Позиция наша по перемирию хорошо известна. Все указания даны. Никаких новых элементов здесь нет», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Ранее телеграм-канал Mash со ссылкой на информированный источник сообщил, что в случае указанных провокаций ВС РФ могут нанести удар «Орешником» по Киеву. В связи с этим некоторые представители местных властей уже начали вывозить свои семьи за пределы Незалежной.

Пока киевская верхушка вывозит семьи с Украины, в Раде советуют украинцам прятаться в укрытиях
Пока киевская верхушка вывозит семьи с Украины, в Раде советуют украинцам прятаться в укрытиях
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • «Орешник» (ракета)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar