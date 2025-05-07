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Регион
7 мая, 09:33

Пока киевская верхушка вывозит семьи с Украины, в Раде советуют украинцам прятаться в укрытиях

Гончаренко* призвал украинцев идти в укрытия на фоне новостей про «Орешник»

Верховная рада. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sharomka

Верховная рада. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sharomka

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* призвал украинцев не поддаваться панике и идти в укрытия при объявлении воздушной тревоги. Так нардеп отреагировал на новости про «Орешник». Он назвал возможные удары ракетой — пропагандой.

«Давайте меньше тянуть в наше информационное пространство пропаганды, а при объявлении воздушной тревоги — проходить в укрытие», — написал Гончаренко* в своих социальных сетях.

По Киеву могут ударить «Орешником» в ответ на провокации на 9 Мая
По Киеву могут ударить «Орешником» в ответ на провокации на 9 Мая

Напомним, что ранее появилась информация о том, что киевская верхушка эвакуирует семьи из столицы, опасаясь удара «Орешником» в ответ на провокации Украины в День Победы. Ответ может быть серьёзным и, вероятно, напрямую затронет Киев. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

*Включён в список террористов и экстремистов.

Алена Пенчугина
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