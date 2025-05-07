Пока киевская верхушка вывозит семьи с Украины, в Раде советуют украинцам прятаться в укрытиях

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* призвал украинцев не поддаваться панике и идти в укрытия при объявлении воздушной тревоги. Так нардеп отреагировал на новости про «Орешник». Он назвал возможные удары ракетой — пропагандой.

«Давайте меньше тянуть в наше информационное пространство пропаганды, а при объявлении воздушной тревоги — проходить в укрытие», — написал Гончаренко* в своих социальных сетях.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что киевская верхушка эвакуирует семьи из столицы, опасаясь удара «Орешником» в ответ на провокации Украины в День Победы. Ответ может быть серьёзным и, вероятно, напрямую затронет Киев. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.