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Регион
7 мая, 08:39

Киевская верхушка вывозит семьи с Украины, опасаясь гнева «Орешника»

Mash: Киевская верхушка эвакуирует семьи с Украины, опасаясь удара «Орешником»

Обложка © Shutterstock/FOTODOM/G.Evgenij

Обложка © Shutterstock/FOTODOM/G.Evgenij

Киевская верхушка начала эвакуировать семьи из столицы Украины, опасаясь удара «Орешником» в ответ на провокации ВСУ в День Победы. Об этом пишет Mash со ссылкой на источники.

По данным телеграм-канала, ВСУ готовят в Москве провокации, и ответ на них может быть серьёзным и, вероятно, напрямую затронет Киев.

«Поэтому власти из столицы Незалежной ретируются. Свои семьи и близких они уже вывозят из страны», — говорится в сообщении.

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Напомним, в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне президент РФ Владимир Путин предложил объявить перемирие сроком на три дня. Владимир Зеленский отказался от прекращения огня и зачем-то начал угрожать лидерам стран, которые приедут в Москву на 9 Мая. После этого Mash со ссылкой на источники сообщил, что президент поручил Минобороны РФ определить цели в Киеве для применения ударного комплекса «Орешник» в случае провокаций ВСУ в День Победы. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Александра Вишнякова
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