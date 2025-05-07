Киевская верхушка вывозит семьи с Украины, опасаясь гнева «Орешника»
Mash: Киевская верхушка эвакуирует семьи с Украины, опасаясь удара «Орешником»
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Киевская верхушка начала эвакуировать семьи из столицы Украины, опасаясь удара «Орешником» в ответ на провокации ВСУ в День Победы. Об этом пишет Mash со ссылкой на источники.
По данным телеграм-канала, ВСУ готовят в Москве провокации, и ответ на них может быть серьёзным и, вероятно, напрямую затронет Киев.
«Поэтому власти из столицы Незалежной ретируются. Свои семьи и близких они уже вывозят из страны», — говорится в сообщении.
Напомним, в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне президент РФ Владимир Путин предложил объявить перемирие сроком на три дня. Владимир Зеленский отказался от прекращения огня и зачем-то начал угрожать лидерам стран, которые приедут в Москву на 9 Мая. После этого Mash со ссылкой на источники сообщил, что президент поручил Минобороны РФ определить цели в Киеве для применения ударного комплекса «Орешник» в случае провокаций ВСУ в День Победы. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.