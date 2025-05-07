Киевская верхушка вывозит семьи с Украины, опасаясь гнева «Орешника»

Киевская верхушка начала эвакуировать семьи из столицы Украины, опасаясь удара «Орешником» в ответ на провокации ВСУ в День Победы. Об этом пишет Mash со ссылкой на источники.

По данным телеграм-канала, ВСУ готовят в Москве провокации, и ответ на них может быть серьёзным и, вероятно, напрямую затронет Киев.