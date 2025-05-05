«Пора вызвать доктора Орешника»: В ГД раскрыли судьбу Зеленского в случае провокаций 9 Мая
Депутат Колесник: Зеленскому грозит исчезновение из-за угроз России и Евросоюзу
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Владимир Зеленский рискует наговорить на собственное внезапное исчезновение, если продолжит угрожать России и Евросоюзу (ЕС). Москва предпримет решительные и бесповоротные меры, если всё же отреагирует на провокации, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
Парламентарий отметил, что Зеленский, который давно следует привычной стратегии, продолжает провоцировать Россию на ответ. Тем не менее Москва не будет молчать в случае агрессии в свою сторону, пояснил депутат. Если бывший комик всё же захочет воплотить свои угрозы в жизнь, ответ России будет «полностью асимметричным», предупредил член комитета ГД.
«Зеленский действует чётко по плану англо-американскому. Всё равно, [даже с учётом обещаний], они работают против России целенаправленно, чётко и планомерно – это раз. Второе: не стоит забывать, что Украина – террористическое государство и действует в соответствии со своим статусом. Терроризм – это болезнь, а болезнь лечится. Для лечения нужно срочно вызывать «доктора Орешника», – указал Колесник в беседе с «Абзацем».
Напомним, на днях Владимир Зеленский отказался от предложенного российским президентом Владимиром Путиным трёхдневного перемирия на время празднования 80-летия Великой Победы и зачем-то начал угрожать лидерам стран, которые посетят торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Москве. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отреагировал на данные угрозы и назвал их «смешными и немыслимыми».