Владимир Зеленский рискует наговорить на собственное внезапное исчезновение, если продолжит угрожать России и Евросоюзу (ЕС). Москва предпримет решительные и бесповоротные меры, если всё же отреагирует на провокации, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Парламентарий отметил, что Зеленский, который давно следует привычной стратегии, продолжает провоцировать Россию на ответ. Тем не менее Москва не будет молчать в случае агрессии в свою сторону, пояснил депутат. Если бывший комик всё же захочет воплотить свои угрозы в жизнь, ответ России будет «полностью асимметричным», предупредил член комитета ГД.