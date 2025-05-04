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Регион
4 мая, 15:10

«Он сумасшедший!» Угрозы Зеленского мировым лидерам привели Запад в ярость

Политик Филиппо назвал Зеленского сумасшедшим после угроз мировым лидерам

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский окончательно утратил рассудок, раз угрожает главам государств, которые посетят Москву на 9 Мая. Такое заявление сделал французский политик Флориан Филиппо в своём аккаунте в соцсети X.

«Он совершенно сумасшедший! Его к этому безрассудному порыву подталкивают [президент Франции Эмманюэль] Макрон, ЕС и вся глобалистская мафия, которая выходит из-под контроля!»написал он.

Филиппо потребовал прекратить эскалацию украинского конфликта и как можно скорее заключить мир.

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Напомним, на днях Владимир Зеленский отказался от предложенного российским президентом Владимиром Путиным трёхдневного перемирия на время празднования 80-летия Великой Победы и зачем-то начал угрожать лидерам стран, которые посетят торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Москве. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал поведение главы киевского режима, сказав, что отвергает его «смешные и немыслимые» угрозы.

Юрий Лысенко
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