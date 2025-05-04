«Он сумасшедший!» Угрозы Зеленского мировым лидерам привели Запад в ярость
Политик Филиппо назвал Зеленского сумасшедшим после угроз мировым лидерам
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Владимир Зеленский окончательно утратил рассудок, раз угрожает главам государств, которые посетят Москву на 9 Мая. Такое заявление сделал французский политик Флориан Филиппо в своём аккаунте в соцсети X.
«Он совершенно сумасшедший! Его к этому безрассудному порыву подталкивают [президент Франции Эмманюэль] Макрон, ЕС и вся глобалистская мафия, которая выходит из-под контроля!» — написал он.
Филиппо потребовал прекратить эскалацию украинского конфликта и как можно скорее заключить мир.
Напомним, на днях Владимир Зеленский отказался от предложенного российским президентом Владимиром Путиным трёхдневного перемирия на время празднования 80-летия Великой Победы и зачем-то начал угрожать лидерам стран, которые посетят торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Москве. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал поведение главы киевского режима, сказав, что отвергает его «смешные и немыслимые» угрозы.