Владимир Зеленский окончательно утратил рассудок, раз угрожает главам государств, которые посетят Москву на 9 Мая. Такое заявление сделал французский политик Флориан Филиппо в своём аккаунте в соцсети X.

«Он совершенно сумасшедший! Его к этому безрассудному порыву подталкивают [президент Франции Эмманюэль] Макрон, ЕС и вся глобалистская мафия, которая выходит из-под контроля!» — написал он.