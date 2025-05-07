По Киеву могут ударить «Орешником» в ответ на провокации на 9 Мая

Mash со ссылкой на источники сообщил, что Вооружённые силы Украины планируют провокации в Москве в период трёхдневного перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным.

По данным телеграм-канала, возможный ответ на подобные действия может затронуть объекты в Киеве. В связи с этим, как утверждается, некоторые представители местных властей начали вывозить свои семьи за пределы Украины.