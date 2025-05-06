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6 мая, 10:23

Песков констатировал отсутствие ответа из Киева насчёт майского перемирия

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Киевские власти пока не дали конкретного ответа на инициативу президента России Владимира Путина о майском перемирии. Об этом сообщил на брифинге во вторник, 6 мая, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подкрякнул, что предложение российского лидера остаётся в силе.

«Инициатива президента Путина о временном перемирии на праздничные дни актуальна, и соответствующие указания даны верховным главнокомандующим», — отметил представитель Кремля.

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«К сожалению, до настоящего момента мы не услышали из Киева ни одного заявления, которое бы свидетельствовало о готовности присоединиться к этому праздничному перемирию», — добавил Песков.

Напомним, в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне президент Владимир Путин предложил объявить перемирие сроком на три дня. Киев до сегодняшнего дня прямо не отвечал на инициативу Москвы.

Марина Фещенко
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