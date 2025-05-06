Песков констатировал отсутствие ответа из Киева насчёт майского перемирия

Киевские власти пока не дали конкретного ответа на инициативу президента России Владимира Путина о майском перемирии. Об этом сообщил на брифинге во вторник, 6 мая, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подкрякнул, что предложение российского лидера остаётся в силе.

«Инициатива президента Путина о временном перемирии на праздничные дни актуальна, и соответствующие указания даны верховным главнокомандующим», — отметил представитель Кремля.

«К сожалению, до настоящего момента мы не услышали из Киева ни одного заявления, которое бы свидетельствовало о готовности присоединиться к этому праздничному перемирию», — добавил Песков.