Песков констатировал отсутствие ответа из Киева насчёт майского перемирия
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Киевские власти пока не дали конкретного ответа на инициативу президента России Владимира Путина о майском перемирии. Об этом сообщил на брифинге во вторник, 6 мая, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подкрякнул, что предложение российского лидера остаётся в силе.
«Инициатива президента Путина о временном перемирии на праздничные дни актуальна, и соответствующие указания даны верховным главнокомандующим», — отметил представитель Кремля.
«К сожалению, до настоящего момента мы не услышали из Киева ни одного заявления, которое бы свидетельствовало о готовности присоединиться к этому праздничному перемирию», — добавил Песков.
Напомним, в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне президент Владимир Путин предложил объявить перемирие сроком на три дня. Киев до сегодняшнего дня прямо не отвечал на инициативу Москвы.