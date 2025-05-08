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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
7 мая, 21:13

Вступило в силу трёхдневное перемирие по случаю 80-летия Победы

Кремль. Обложка © Life.ru

Кремль. Обложка © Life.ru

Трёхдневное перемирие в зоне спецоперации на Украине, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, вступило в силу. Оно продлится ровно 72 часа и завершится в 00:00 11 мая.

Ранее предложение о трёхдневном перемирии было отвергнуто украинской стороной. Вдобавок Владимир Зеленский пригрозил мировым лидерам, которые примут участие в праздничных мероприятиях в Москве. Если Киев попытается сорвать режим прекращения огня, Вооружённые силы России сразу же дадут адекватный ответ на агрессию, заявляли в Кремле.

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Антон Голыбин
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