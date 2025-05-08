Вступило в силу трёхдневное перемирие по случаю 80-летия Победы

Трёхдневное перемирие в зоне спецоперации на Украине, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, вступило в силу. Оно продлится ровно 72 часа и завершится в 00:00 11 мая.