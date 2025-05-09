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Регион
9 мая, 19:19

«Показал гнилую суть»: В Крыму осудили Киев за нарушение «майского» перемирия

Бондаренко назвал нарушение ВСУ перемирия в День Победы кощунством

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SARYMSAKOV ANDREY

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SARYMSAKOV ANDREY

Глава крымского центра помощи украинским беженцам при международной организации «Другая Украина» Олег Бондаренко осудил действия киевского режима, нарушившего объявленное Россией перемирие в дни празднования Дня Победы. В своём заявлении он подчеркнул, что подобные действия являются святотатством по отношению к памяти о Великой Отечественной войне и наглядно демонстрируют подлинные моральные принципы Зеленского.

«Киевский режим, нарушая перемирие, показал свою гнилую суть, в очередной раз продемонстрировав кощунство. Идя на осознанные провокации в Дни 80-летия Победы, Зеленский показал всему миру, что всего его заявления о желании мира для Украины — не более чем лицемерие и цинизм», — сказал Бондаренко РИА «Новости».

Реагируют зеркально: ВС России продолжает соблюдать перемирие, несмотря на провокации ВСУ
Реагируют зеркально: ВС России продолжает соблюдать перемирие, несмотря на провокации ВСУ

Напомним, 8 мая вступило в силу трёхдневное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь Дня Победы. Однако ранее Киев отклонил предложение о режиме тишины. Украинская сторона уже более 5026 раз нарушила соглашение.

Александра Мышляева
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