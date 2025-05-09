Реагируют зеркально: ВС России продолжает соблюдать перемирие, несмотря на провокации ВСУ

Бойцы Вооружённых сил России продолжают соблюдать перемирие в честь празднования Дня Победы и оставаться на ранее занятых позициях. Прекращение огня действует с 8 мая до 0:00 11 мая. Однако ВСУ уже несколько раз нарушали его. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.