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Регион
9 мая, 10:19

Реагируют зеркально: ВС России продолжает соблюдать перемирие, несмотря на провокации ВСУ

МО: ВС РФ продолжают соблюдать перемирие и оставаться на занятых рубежах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Бойцы Вооружённых сил России продолжают соблюдать перемирие в честь празднования Дня Победы и оставаться на ранее занятых позициях. Прекращение огня действует с 8 мая до 0:00 11 мая. Однако ВСУ уже несколько раз нарушали его. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.

«Группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях», — рассказали в ведомстве.

В ведомстве добавили, что военнослужащие ВС РФ отвечают на действия ВСУ зеркально. В дальнейшем российские подразделения продолжат действовать так, как того потребует обстановка на земле.

Напомним, 8 мая вступило в силу трёхдневное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Однако ранее украинская сторона отклонила предложение о перемирии, а Владимир Зеленский предостерёг мировых лидеров от участия в праздничных мероприятиях в Москве. ВСУ уже нарушили перемирие, вынудив российские войска реагировать.

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Полина Никифорова
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