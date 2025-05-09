Минобороны: ВСУ четырежды пытались прорваться через границу во время перемирия

Вооружённые силы Украины за время объявленного режима перемирия предприняли четыре попытки прорыва через государственную границу России в Курскую и Белгородскую области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Несмотря на объявление режима перемирия, формирования ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск. Ими предприняты четыре попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской и Белгородской областях», — говорится в сообщении.

Кроме того, противник предпринял 15 атак и одну разведку боем в районах населённых пунктов Новоегоровка (ЛНР), Липовое, Редкодуб, Дзержинск, Романовка, Новооленовка, Миролюбовка, Ульяновка, Елизаветовка, Троицкое, Алексеевка, Новоалександровка и Весёлое (ДНР).