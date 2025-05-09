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Регион
9 мая, 10:11

Минобороны: ВСУ четырежды пытались прорваться через границу во время перемирия

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Вооружённые силы Украины за время объявленного режима перемирия предприняли четыре попытки прорыва через государственную границу России в Курскую и Белгородскую области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Несмотря на объявление режима перемирия, формирования ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск. Ими предприняты четыре попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской и Белгородской областях», — говорится в сообщении.

Кроме того, противник предпринял 15 атак и одну разведку боем в районах населённых пунктов Новоегоровка (ЛНР), Липовое, Редкодуб, Дзержинск, Романовка, Новооленовка, Миролюбовка, Ульяновка, Елизаветовка, Троицкое, Алексеевка, Новоалександровка и Весёлое (ДНР).

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Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинский беспилотник утром 9 мая атаковал здание областного правительства. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. На месте работают оперативные службы.

Напомним, 8 мая вступило в силу трёхдневное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Однако ранее украинская сторона отклонила предложение о перемирии, а Владимир Зеленский предостерёг мировых лидеров от участия в праздничных мероприятиях в Москве.

Владимир Озеров
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