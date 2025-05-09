Минобороны: ВСУ четырежды пытались прорваться через границу во время перемирия
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Вооружённые силы Украины за время объявленного режима перемирия предприняли четыре попытки прорыва через государственную границу России в Курскую и Белгородскую области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Несмотря на объявление режима перемирия, формирования ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск. Ими предприняты четыре попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской и Белгородской областях», — говорится в сообщении.
Кроме того, противник предпринял 15 атак и одну разведку боем в районах населённых пунктов Новоегоровка (ЛНР), Липовое, Редкодуб, Дзержинск, Романовка, Новооленовка, Миролюбовка, Ульяновка, Елизаветовка, Троицкое, Алексеевка, Новоалександровка и Весёлое (ДНР).
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинский беспилотник утром 9 мая атаковал здание областного правительства. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. На месте работают оперативные службы.
Напомним, 8 мая вступило в силу трёхдневное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Однако ранее украинская сторона отклонила предложение о перемирии, а Владимир Зеленский предостерёг мировых лидеров от участия в праздничных мероприятиях в Москве.