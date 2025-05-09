«Будут пытаться испортить праздник»: Разработчик дронов оценил риск атак ВСУ в День Победы

ВСУ не рискнут атаковать Москву в День Победы, когда в столице соберутся многие иностранные лидеры, отметил в эфире радио «Комсомольская правда» разработчик БПЛА Сергей Товчак. Тем не менее, по его словам, спецслужбы должны действовать на опережение, потому что нельзя исключать атаки на другие города России.

«9 Мая пытаться испортить праздник они будут» — цитирует эксперта kp.ru.

Он также подчеркнул, что у Украины есть беспилотники, которые могут «просочиться» через систему обороны. Создать абсолютно надёжную защиту по всей границе России невозможно, полагает кандидат технических наук. Тем не менее большинство вражеских БПЛА уничтожается РЭБ и ПВО, обратил внимание специалист.