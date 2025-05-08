«Мы приехали в Москву, потому что считаем это правильным. Мы ничего не боимся. Мы верим в то, что делаем» , — подчеркнул Мигель Диас-Канель.

Напомним, президент Кубы Диас-Канель первым из иностранных лидеров прибыл в Россию по случаю празднования 80-летия Победы. Его самолёт приземлился в Санкт-Петербурге. В ходе встречи с заместителем председателя Совета Безопасности РФ Дмитрием Медведевым он заявил, что народ его страны, вопреки риторике Соединённых Штатов, помнит правдивую историю Победы. Поездку кубинского лидера не омрачили даже угрозы Владимира Зеленского, который ранее намекнул, что у Киева есть возможность ударить по Москве прямо в День Победы, когда там будет проходить парад.