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Регион
8 мая, 10:35

Президент Кубы осудил слова Трампа о вкладе США в победу во Второй мировой войне

Диас-Канель: Слова Трампа о Второй мировой войне являются проявлением ксенофобии

Президент РФ Владимир Путин и лидер Кубы Мигель Диас-Канель. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин и лидер Кубы Мигель Диас-Канель. Обложка © Life.ru

По мнению Президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля, Запад целенаправленно создал русофобию для искажения и принижения вклада СССР в историю, что, как он убежден, равносильно фашизму. Об этом он заявил в интервью RT, где также раскритиковал слова Дональда Трампа о якобы более значительной роли США в победе над гитлеровской Германией.

«Эти же самые люди хотят ужесточения блокады и включения Кубы в список стран-террористов. А разве обречение целого народа на геноцид посредством блокады — это не форма фашизма? Эти же люди на протяжении стольких лет поддерживают расширение НАТО к границам с Россией», — подчеркнул он.

Интервью президента Кубы. Видео © Telegram / RT на русском

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Ранее сообщалось, что президент Кубы Диас-Канель первым из иностранных лидеров прибыл в Россию. Его самолёт приземлился в Санкт-Петербурге. Позднее он провёл встречу с заместителем председателя Совета Безопасности РФ Дмитрием Медведевым и отметил, что народ его страны знает реальную историю Победы, несмотря на риторику США. После этого состоялась встреча российского лидера Владимира Путина с его кубинским коллегой.

Ольга Сливченко
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