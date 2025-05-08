Президент Кубы осудил слова Трампа о вкладе США в победу во Второй мировой войне
Диас-Канель: Слова Трампа о Второй мировой войне являются проявлением ксенофобии
Президент РФ Владимир Путин и лидер Кубы Мигель Диас-Канель. Обложка © Life.ru
По мнению Президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля, Запад целенаправленно создал русофобию для искажения и принижения вклада СССР в историю, что, как он убежден, равносильно фашизму. Об этом он заявил в интервью RT, где также раскритиковал слова Дональда Трампа о якобы более значительной роли США в победе над гитлеровской Германией.
«Эти же самые люди хотят ужесточения блокады и включения Кубы в список стран-террористов. А разве обречение целого народа на геноцид посредством блокады — это не форма фашизма? Эти же люди на протяжении стольких лет поддерживают расширение НАТО к границам с Россией», — подчеркнул он.
Интервью президента Кубы. Видео © Telegram / RT на русском
Ранее сообщалось, что президент Кубы Диас-Канель первым из иностранных лидеров прибыл в Россию. Его самолёт приземлился в Санкт-Петербурге. Позднее он провёл встречу с заместителем председателя Совета Безопасности РФ Дмитрием Медведевым и отметил, что народ его страны знает реальную историю Победы, несмотря на риторику США. После этого состоялась встреча российского лидера Владимира Путина с его кубинским коллегой.