Президент Кубы осудил слова Трампа о вкладе США в победу во Второй мировой войне

По мнению Президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля, Запад целенаправленно создал русофобию для искажения и принижения вклада СССР в историю, что, как он убежден, равносильно фашизму. Об этом он заявил в интервью RT , где также раскритиковал слова Дональда Трампа о якобы более значительной роли США в победе над гитлеровской Германией.

«Эти же самые люди хотят ужесточения блокады и включения Кубы в список стран-террористов. А разве обречение целого народа на геноцид посредством блокады — это не форма фашизма? Эти же люди на протяжении стольких лет поддерживают расширение НАТО к границам с Россией», — подчеркнул он.