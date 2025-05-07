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Регион
7 мая, 15:01

Наш народ знает правду: Президент Кубы признался, что следит за Медведевым в соцсетях

Президент Кубы Диас-Канель рассказал, что читает посты Медведева в соцсетях

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в беседе с заместителем председателя Совета Безопасности РФ Дмитрием Медведевым отметил, что интересуется его постами и мыслями, изложенными в социальных сетях. Он также с уверенностью заявил, что на Кубе не сомневаются в том, кто в действительности одержал победу во Второй мировой войне, несмотря на риторику Вашингтона.

Встреча Дмитрия Медведева и президента Кубы Мигеля Диас-Канеля. Видео © VK / Дмитрий Медведев

«Нам пришлось услышать то, что американцы заявили, что они одержали победу во Второй мировой войне. Прочитал сегодня ваш ответ в соцсетях. Можете быть уверены, что кубинский народ хорошо знает, где и кем была одержана Победа, на какой стороне правда», — сказал лидер Кубы на встрече с Медведевым.

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Президент Кубы стал первым зарубежным лидером, кто прибыл в Россию на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Его самолёт в понедельник приземлился в Санкт-Петербурге. Затем Мигель Диас-Канель возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском мемориальном кладбище в Северной столице.

Обложка ©

VK / Дмитрий Медведев

Ольга Сливченко
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