Лавров назвал Кубу приоритетным латиноамериканским партнёром России

Куба является приоритетным партнёром России в Латинской Америке. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье «Россия и Куба: братство сквозь годы и через расстояния», опубликованной по случаю 65-летия восстановления российско-кубинских дипотношений.

Министр акцентировал внимание, что присоединение Кубы к БРИКС в 2025 году укрепит позиции объединения в качестве центра согласования интересов Глобального Юга и Востока. Кроме того, Москва рассчитывает на продолжение совместной работы с Гаваной для объявления в ООН 14 декабря Международным днём борьбы с колониализмом во всех его формах и проявлениях. Также Россия признательна Кубе за поддержку в контексте развязанной Западом гибридной войны против РФ, добавил Лавров.