Лавров назвал Кубу приоритетным латиноамериканским партнёром России
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Куба является приоритетным партнёром России в Латинской Америке. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье «Россия и Куба: братство сквозь годы и через расстояния», опубликованной по случаю 65-летия восстановления российско-кубинских дипотношений.
«Сегодня Куба — надёжный внешнеполитический союзник и приоритетный партнёр России в Латинской Америке. Мы с кубинскими друзьями выступаем с солидарных позиций по подавляющему большинству вопросов глобальной повестки дня», — отметил дипломат.
Министр акцентировал внимание, что присоединение Кубы к БРИКС в 2025 году укрепит позиции объединения в качестве центра согласования интересов Глобального Юга и Востока. Кроме того, Москва рассчитывает на продолжение совместной работы с Гаваной для объявления в ООН 14 декабря Международным днём борьбы с колониализмом во всех его формах и проявлениях. Также Россия признательна Кубе за поддержку в контексте развязанной Западом гибридной войны против РФ, добавил Лавров.
Напомним, что 4 мая президент Кубы Мигель Диас-Канель первым среди иностранных лидеров прибыл в Россию на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В ходе визита политик возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском мемориальном кладбище в Петербурге.