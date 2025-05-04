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Регион
4 мая, 19:25

Лавров обсудил конфликт Нью-Дели и Исламабада с главой МИД Пакистана

Мухаммад Исхак Дар и Сергей Лавров. Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon, Life.ru

Мухаммад Исхак Дар и Сергей Лавров. Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon, Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его пакистанский коллега Мухаммад Исхак Дар обсудили рост напряжённости между Нью-Дели и Исламабадом. Об этом пишет пресс-служба МИД РФ, отметив, что разговор состоялся по инициативе Пакистана.

«4 мая по инициативе пакистанской стороны состоялся телефонный разговор между Министром иностранных дел РФ С.В.Лавровым и вице-премьером, Министром иностранных дел Пакистана М.И.Даром. В ходе беседы стороны обсудили различные аспекты российско-пакистанского взаимодействия. Особое внимание было уделено значительному росту напряжённости между Нью-Дели и Исламабадом», — говорится в публикации.

Российская сторона выразила готовность содействовать урегулированию конфликта политическими средствами. Однако для этого необходимо, чтобы и Индия, и Пакистан были готовы к диалогу.

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Напомним, что тлеющий конфликт между Индией и Пакистаном разгорелся вновь после теракта 24 апреля в спорном регионе Джамму и Кашмир, где погибли более 25 человек. Индийская сторона обвиняет в случившемся руководство Пакистана. В качестве ответа Исламабад закрыл воздушное пространство и границы. Вскоре дело дошло до перестрелки между военнослужащими обеих стран на линии соприкосновения в Кашмирской долине. В Пакистане считают, что Индия неизбежно вторгнется на их территорию. Сегодня стало известно, что индийская сторона остановила подачу воды через плотину Баглихар в Пакистан.

Юрий Лысенко
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