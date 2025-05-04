Лавров обсудил конфликт Нью-Дели и Исламабада с главой МИД Пакистана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его пакистанский коллега Мухаммад Исхак Дар обсудили рост напряжённости между Нью-Дели и Исламабадом. Об этом пишет пресс-служба МИД РФ, отметив, что разговор состоялся по инициативе Пакистана.

«4 мая по инициативе пакистанской стороны состоялся телефонный разговор между Министром иностранных дел РФ С.В.Лавровым и вице-премьером, Министром иностранных дел Пакистана М.И.Даром. В ходе беседы стороны обсудили различные аспекты российско-пакистанского взаимодействия. Особое внимание было уделено значительному росту напряжённости между Нью-Дели и Исламабадом», — говорится в публикации.