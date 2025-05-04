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4 мая, 15:40

Индия ограничила подачу воды в Пакистан

PTI: Индия приостановила подачу воды через плотину на границе с Пакистаном

Плотина. Фото © freepik/maniacvector

Плотина. Фото © freepik/maniacvector

Индия приостановила подачу воды через плотину Баглихар, расположенную на реке Ченаб вблизи пакистанской границы. Об этом агентству PTI сообщил его источник.

По данным агентства, аналогичные действия планируются и в отношении плотины Кишанганга на реке Джелам. Специалисты отмечают, что эти гидроэлектростанции, находящиеся в Рамбане (Джамму) и северном Кашмире соответственно, позволяют Индии контролировать режим водосброса.

Вопросы эксплуатации плотин Баглихар и Кишанганга долгое время являлись причиной споров между Индией и Пакистаном. Исламабад ранее обращался в международный арбитраж по поводу строительства Баглихар. Строительство Кишанганги также вызывало юридические и дипломатические вопросы из-за её влияния на реку Нилум на территории Пакистана.

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Водопользование между двумя странами регулируется Договором о водах Инда 1960 года. Этот документ передал Пакистану контроль над Индом, а также реками Ченаб и Джелам, берущими начало в Индии. При этом Индия сохранила право использовать воду этих рек для орошения и обеспечения нужд местного населения. В свою очередь, Нью-Дели получил полный контроль над реками Беас, Рави и Сатледж. Для обмена информацией между странами в рамках договора была создана Постоянная комиссия по Инду.

Ранее министр обороны Индии Раджнатх Сингх сообщил, что не сможет приехать в Москву на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне из-за обострения конфликта с Пакистаном. По такой же причине премьер-министр Индии Нарендра Моди был вынужден отменить свой визит в Москву.

Анастасия Никонорова
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