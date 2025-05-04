Индия ограничила подачу воды в Пакистан

Индия приостановила подачу воды через плотину Баглихар, расположенную на реке Ченаб вблизи пакистанской границы. Об этом агентству PTI сообщил его источник.

По данным агентства, аналогичные действия планируются и в отношении плотины Кишанганга на реке Джелам. Специалисты отмечают, что эти гидроэлектростанции, находящиеся в Рамбане (Джамму) и северном Кашмире соответственно, позволяют Индии контролировать режим водосброса.

Вопросы эксплуатации плотин Баглихар и Кишанганга долгое время являлись причиной споров между Индией и Пакистаном. Исламабад ранее обращался в международный арбитраж по поводу строительства Баглихар. Строительство Кишанганги также вызывало юридические и дипломатические вопросы из-за её влияния на реку Нилум на территории Пакистана.