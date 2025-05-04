Индия ограничила подачу воды в Пакистан
PTI: Индия приостановила подачу воды через плотину на границе с Пакистаном
Плотина. Фото © freepik/maniacvector
Индия приостановила подачу воды через плотину Баглихар, расположенную на реке Ченаб вблизи пакистанской границы. Об этом агентству PTI сообщил его источник.
По данным агентства, аналогичные действия планируются и в отношении плотины Кишанганга на реке Джелам. Специалисты отмечают, что эти гидроэлектростанции, находящиеся в Рамбане (Джамму) и северном Кашмире соответственно, позволяют Индии контролировать режим водосброса.
Вопросы эксплуатации плотин Баглихар и Кишанганга долгое время являлись причиной споров между Индией и Пакистаном. Исламабад ранее обращался в международный арбитраж по поводу строительства Баглихар. Строительство Кишанганги также вызывало юридические и дипломатические вопросы из-за её влияния на реку Нилум на территории Пакистана.
Водопользование между двумя странами регулируется Договором о водах Инда 1960 года. Этот документ передал Пакистану контроль над Индом, а также реками Ченаб и Джелам, берущими начало в Индии. При этом Индия сохранила право использовать воду этих рек для орошения и обеспечения нужд местного населения. В свою очередь, Нью-Дели получил полный контроль над реками Беас, Рави и Сатледж. Для обмена информацией между странами в рамках договора была создана Постоянная комиссия по Инду.