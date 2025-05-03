Индия запретила импорт и транзит товаров из Пакистана в целях нацбезопасности
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Индия объявила о введении запрета на импорт и транзит товаров из Пакистана, срок действия ограничения не называется. Об этом сказано в распоряжении генерального директората внешней торговли страны. В документе оговаривается, что исключения из запрета возможны только после согласования с правительством Индии.
«Прямой или непрямой импорт или транзит всех товаров, происходящих из Пакистана или экспортируемых из него, независимо от того, могут ли они свободно ввозиться или разрешены иным образом, должны быть немедленно запрещены до дальнейших распоряжений. Это ограничение введено в интересах национальной безопасности и государственной политики», — уточняется в тексте.
Напомним, отношения между Индией и Пакистаном ухудшились после теракта в спорной области Джамму и Кашмир 22 апреля, в результате которого погибли более 25 человек. В Нью-Дели возложили ответственность за инцидент на Исламабад. В ответ Пакистан закрыл своё воздушное пространство и границы. На линии соприкосновения в Кашмирской долине произошла перестрелка между военными двух стран. В Пакистане обвинили индийскую армию в подготовке вторжения. Тем временем Индия тоже закрыла своё воздушное пространство для связанных с Пакистаном самолётов.