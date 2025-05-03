Индия запретила импорт и транзит товаров из Пакистана в целях нацбезопасности

Индия объявила о введении запрета на импорт и транзит товаров из Пакистана, срок действия ограничения не называется. Об этом сказано в распоряжении генерального директората внешней торговли страны. В документе оговаривается, что исключения из запрета возможны только после согласования с правительством Индии.

«Прямой или непрямой импорт или транзит всех товаров, происходящих из Пакистана или экспортируемых из него, независимо от того, могут ли они свободно ввозиться или разрешены иным образом, должны быть немедленно запрещены до дальнейших распоряжений. Это ограничение введено в интересах национальной безопасности и государственной политики», — уточняется в тексте.