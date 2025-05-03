Министр обороны Индии отменил визит в Москву на 9 Мая из-за конфликта с Пакистаном

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх не сможет прибыть в Москву на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне из-за эскалации конфликта с Пакистаном. Об этом сообщает India Today со ссылкой на источники из числа российских чиновников.

По данным СМИ, решение Сингха объясняется ростом напряжённости между Индией и Пакистаном. Ранее по этой же причине свой визит в Москву пришлось отменить премьер-министр Индии Нарендре Моди. Ожидается, что вместо Сингха в столицу РФ прибудет его заместитель Санджай Сет.