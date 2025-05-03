Министр обороны Индии отменил визит в Москву на 9 Мая из-за конфликта с Пакистаном
India Today: Министр обороны Индии Сингх отменил визит в Москву на 9 Мая
Раджнатх Сингх. Фото © ТАСС / AP
Министр обороны Индии Раджнатх Сингх не сможет прибыть в Москву на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне из-за эскалации конфликта с Пакистаном. Об этом сообщает India Today со ссылкой на источники из числа российских чиновников.
По данным СМИ, решение Сингха объясняется ростом напряжённости между Индией и Пакистаном. Ранее по этой же причине свой визит в Москву пришлось отменить премьер-министр Индии Нарендре Моди. Ожидается, что вместо Сингха в столицу РФ прибудет его заместитель Санджай Сет.
Напомним, напряженность в отношениях между Индией и Пакистаном возросла после трагического инцидента в спорном регионе Джамму и Кашмир, где в результате теракта погибло свыше 25 человек. В Нью-Дели возложили ответственность за инцидент на Исламабад. В ответ Пакистан закрыл своё воздушное пространство и границы. Впоследствии на линии соприкосновения в Кашмирской долине произошла перестрелка между военными двух стран. В Пакистане назвали вторжение Индии неизбежным.