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3 мая, 15:19

Министр обороны Индии отменил визит в Москву на 9 Мая из-за конфликта с Пакистаном

India Today: Министр обороны Индии Сингх отменил визит в Москву на 9 Мая

Раджнатх Сингх. Фото © ТАСС / AP

Раджнатх Сингх. Фото © ТАСС / AP

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх не сможет прибыть в Москву на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне из-за эскалации конфликта с Пакистаном. Об этом сообщает India Today со ссылкой на источники из числа российских чиновников.

По данным СМИ, решение Сингха объясняется ростом напряжённости между Индией и Пакистаном. Ранее по этой же причине свой визит в Москву пришлось отменить премьер-министр Индии Нарендре Моди. Ожидается, что вместо Сингха в столицу РФ прибудет его заместитель Санджай Сет.

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Напомним, напряженность в отношениях между Индией и Пакистаном возросла после трагического инцидента в спорном регионе Джамму и Кашмир, где в результате теракта погибло свыше 25 человек. В Нью-Дели возложили ответственность за инцидент на Исламабад. В ответ Пакистан закрыл своё воздушное пространство и границы. Впоследствии на линии соприкосновения в Кашмирской долине произошла перестрелка между военными двух стран. В Пакистане назвали вторжение Индии неизбежным.

Никита Никонов
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