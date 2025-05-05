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Регион
5 мая, 08:47

Президент Кубы возложил цветы на Пискарёвском кладбище в Петербурге

Обложка © РИА Новости / Пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга

Обложка © РИА Новости / Пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в понедельник возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге.

В церемонии также принял участие председатель комитета по внешним связям Северной столицы Евгений Григорьев. По завершении возложения президент Кубы оставил запись в Книге почётных гостей мемориала.

Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов встретил кубинского лидера в аэропорту Пулково, где в честь его прибытия прозвучали гимны России и Кубы. Мигель Диас-Канель прибыл в Россию для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках визита также запланирована рабочая встреча с губернатором по вопросам двустороннего сотрудничества в сферах экономики, образования, культуры и других направлениях. Кроме того, президент Кубы примет участие в мероприятиях, посвящённых 65-летию восстановления дипломатических отношений между Россией и Кубой.

Первый зарубежный лидер прибыл в Россию на празднование 80-й годовщины Победы в ВОВ
Первый зарубежный лидер прибыл в Россию на празднование 80-й годовщины Победы в ВОВ

Ранее президент Республики Куба Мигель Диас-Канель сообщил, что находится на пути в «любимую» Россию, где он планирует побывать на Параде Победы в Москве. Политик отметил, что для него большая честь быть гостем такого мероприятия.

Марина Фещенко
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