Президент Кубы призвал поблагодарить СССР и Красную армию за победу в ВОВ
Президент Кубы Диас-Канель: Мир должен быть благодарен СССР и Красной армии
Президент Кубы Мигель Диас-Канель. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Кубинский лидер Мигель Диас-Канель считает, что весь мир должен быть благодарен СССР и Красной армии за решающий вклад в победе над нацисткой Германией. Он заявил об этом в эфире посвящённой 80-летию Победы и 65-летию установления дипломатических отношений России и Кубы передачи Mesa redonda («Круглый стол»), которую он посетил, прилетев в Москву.
«Я думаю, что весь мир должен быть очень благодарен СССР и Красной армии», — приводит его слова RT.