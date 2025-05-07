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7 мая, 15:07

Президент Кубы призвал поблагодарить СССР и Красную армию за победу в ВОВ

Президент Кубы Диас-Канель: Мир должен быть благодарен СССР и Красной армии

Президент Кубы Мигель Диас-Канель. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Президент Кубы Мигель Диас-Канель. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Кубинский лидер Мигель Диас-Канель считает, что весь мир должен быть благодарен СССР и Красной армии за решающий вклад в победе над нацисткой Германией. Он заявил об этом в эфире посвящённой 80-летию Победы и 65-летию установления дипломатических отношений России и Кубы передачи Mesa redonda («Круглый стол»), которую он посетил, прилетев в Москву.

«Я думаю, что весь мир должен быть очень благодарен СССР и Красной армии», — приводит его слова RT.

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Напомним, Мигель Диас-Канель первый из иностранных лидеров прилетел в Россию для празднования 80-летия Великой Победы. Он уже посетил монумент «Мать-Родина» на Пискарёвском кладбище в Петербурге и возложил к мемориалу цветы.

Юрий Лысенко
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