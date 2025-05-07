Президент Кубы призвал поблагодарить СССР и Красную армию за победу в ВОВ

Кубинский лидер Мигель Диас-Канель считает, что весь мир должен быть благодарен СССР и Красной армии за решающий вклад в победе над нацисткой Германией. Он заявил об этом в эфире посвящённой 80-летию Победы и 65-летию установления дипломатических отношений России и Кубы передачи Mesa redonda («Круглый стол»), которую он посетил, прилетев в Москву.