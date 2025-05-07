Новый учебник по истории для старших классов в Молдавии выдаёт американские бомбардировщики за советские самолёты в контексте событий Великой Отечественной войны. Авторы учебника, описывая противостояние румынских войск и Красной армии, разместили фотографии авианалёта на румынский город Плоешти, при этом подписав бомбардировщики как советские B-24. На самом деле B-24 — это американские тяжелые бомбардировщики, использовавшиеся союзниками СССР. Об этом сообщает РИА «Новости».

В последние годы, после прихода ко власти партии «Действие и солидарность» (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии тема переиначивания истории ВОВ особенно актуальна. В стране предпринимались попытки запретить празднование Дня Победы, а также вводились штрафы за использование георгиевской ленты. Принимаются спорные законы, включая установку памятников румынским солдатам, сражавшимся на стороне гитлеровской Германии. Такие памятники появляются в различных регионах, включая Кишинев, часто с участием официальных лиц и представителей румынского посольства.