В молдавском учебнике по истории американскую атаку выдали за нападение СССР
В учебнике по истории Молдавии выдали бомбардировщики США за самолёты СССР
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Новый учебник по истории для старших классов в Молдавии выдаёт американские бомбардировщики за советские самолёты в контексте событий Великой Отечественной войны. Авторы учебника, описывая противостояние румынских войск и Красной армии, разместили фотографии авианалёта на румынский город Плоешти, при этом подписав бомбардировщики как советские B-24. На самом деле B-24 — это американские тяжелые бомбардировщики, использовавшиеся союзниками СССР. Об этом сообщает РИА «Новости».
В последние годы, после прихода ко власти партии «Действие и солидарность» (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии тема переиначивания истории ВОВ особенно актуальна. В стране предпринимались попытки запретить празднование Дня Победы, а также вводились штрафы за использование георгиевской ленты. Принимаются спорные законы, включая установку памятников румынским солдатам, сражавшимся на стороне гитлеровской Германии. Такие памятники появляются в различных регионах, включая Кишинев, часто с участием официальных лиц и представителей румынского посольства.
Кроме того, в новом молдавском учебнике Сталинградскую битву, которая считается одним из крупнейших генеральных сражений Второй мировой войны, назвали «катастрофой». Отмечается, что там также присутствует раздел об участии Румынии во Второй мировой войне на стороне Гитлера.