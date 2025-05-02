Сталинградскую битву, которая считается одним из крупнейших генеральных сражений Второй мировой войны, в молдавском учебнике по истории назвали «катастрофой». Отмечается, что там также присутствует раздел об участии Румынии во Второй мировой войне на стороне Гитлера. Об этом сообщает РИА «Новости».

В качестве упражнения молдавским школьникам предлагают привести аргументы за и против участия румын в войне на стороне нацисткой Германии, а также оправдать «жертвы румынской армии». При этом, игнорируется факт, что на территории Молдавии румынские войска были оккупантами. Освобождение страны от немецких захватчиков войсками СССР рассматривается как «серьёзная проблема, с которой столкнулась Румыния».