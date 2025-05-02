Крупнейшее сражение Второй мировой войны обозвали «катастрофой» в молдавском учебнике
В новом молдавском учебнике Сталинградскую битву назвали «катастрофой»
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Сталинградскую битву, которая считается одним из крупнейших генеральных сражений Второй мировой войны, в молдавском учебнике по истории назвали «катастрофой». Отмечается, что там также присутствует раздел об участии Румынии во Второй мировой войне на стороне Гитлера. Об этом сообщает РИА «Новости».
В качестве упражнения молдавским школьникам предлагают привести аргументы за и против участия румын в войне на стороне нацисткой Германии, а также оправдать «жертвы румынской армии». При этом, игнорируется факт, что на территории Молдавии румынские войска были оккупантами. Освобождение страны от немецких захватчиков войсками СССР рассматривается как «серьёзная проблема, с которой столкнулась Румыния».
Ранее Life.ru сообщал, что в России хотят создать «Евразийскую гильдию историков», которая будет разбираться с искажением роли страны в учебниках стран СНГ. Эксперты «Аксона» ознакомились с 27-ю учебниками из Киргизии, Казахстана и Таджикистана, обнаружив в них 800 оценочных суждений о России, из которых 60% (475) являются негативными.