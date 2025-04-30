Путин назвал условие, при котором Волгограду могут вернуть название Сталинград
Путин — о переименовании Волгограда в Сталинград: Жители должны решить
Вид на Волгоград. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leonid Andronov
На просветительском марафоне «Знание. Первые» президент России Владимир Путин допустил возможность возвращения Волгограду названия Сталинград. Он отметил, что этот вопрос следует обсудить с жителями города.
«Это жители должны решать. Подумаем. Надо у жителей спросить», — сказал глава государства.
Ранее сообщалось, что Путин подписал указ, который наделяет международный аэропорт Волгограда историческим названием Сталинград. Документ опубликован на сайте Кремля. Событие призвано увековечить память о Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.