Путин назвал условие, при котором Волгограду могут вернуть название Сталинград

На просветительском марафоне «Знание. Первые» президент России Владимир Путин допустил возможность возвращения Волгограду названия Сталинград. Он отметил, что этот вопрос следует обсудить с жителями города.

«Это жители должны решать. Подумаем. Надо у жителей спросить», — сказал глава государства.