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30 апреля, 17:21

Путин назвал условие, при котором Волгограду могут вернуть название Сталинград

Путин — о переименовании Волгограда в Сталинград: Жители должны решить

Вид на Волгоград. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leonid Andronov

Вид на Волгоград. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leonid Andronov

На просветительском марафоне «Знание. Первые» президент России Владимир Путин допустил возможность возвращения Волгограду названия Сталинград. Он отметил, что этот вопрос следует обсудить с жителями города.

«Это жители должны решать. Подумаем. Надо у жителей спросить», — сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ, который наделяет международный аэропорт Волгограда историческим названием Сталинград. Документ опубликован на сайте Кремля. Событие призвано увековечить память о Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

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