Коммунисты требуют «вернуть» Сталинград на карту России в юбилейный год Победы

Геннадий Зюганов предложил вернуть Волгограду историческое название Сталинград к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на его заявление во время отчета правительства в Госдуме.

Зюганов отметил, что это позволит городу вернуть «его подлинное имя». КПРФ уже не впервые поднимает этот вопрос: к 70-летию Победы фракция предлагала проект постановления о переименовании, который был отклонен.

Волгоград изначально назывался Царицын с 1589 года до апреля 1925 года, затем стал Сталинградом, а в 1961 году получил свое нынешнее имя.