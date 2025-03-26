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26 марта, 14:52

Коммунисты требуют «вернуть» Сталинград на карту России в юбилейный год Победы

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил переименовать Волгоград в Сталинград

Фото © Дмитрий Рогулин/ТАСС

Фото © Дмитрий Рогулин/ТАСС

Геннадий Зюганов предложил вернуть Волгограду историческое название Сталинград к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на его заявление во время отчета правительства в Госдуме.

Зюганов отметил, что это позволит городу вернуть «его подлинное имя». КПРФ уже не впервые поднимает этот вопрос: к 70-летию Победы фракция предлагала проект постановления о переименовании, который был отклонен.

Волгоград изначально назывался Царицын с 1589 года до апреля 1925 года, затем стал Сталинградом, а в 1961 году получил свое нынешнее имя.

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Ранее правительство одобрило инициативу о смене названия города Ростов в Ярославской области на Ростов Великий. Этому решению предшествовал опрос, по результатам которого 58% горожан поддержали необходимость восстановить историческую справедливость и сменить название населённого пункта на Ростов Великий, тем самым подчеркнув преемственность времён и дань уважения древнейшему городу страны.

Марина Фещенко
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