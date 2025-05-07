Путин провёл переговоры с президентом Кубы в Кремле
Президент России Владимир Путин в Кремле с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем. Фото © Life.ru
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем. Прошлая личная встреча лидеров состоялась как раз год назад — в дни празднования годовщины Победы.
Сегодня глава государства уже провёл переговоры с венесуэльским лидером Николасом Мадуро, с которым подписал договор о всеобъемлющем сотрудничестве. Также Путин встретится с руководителями Монголии и Республики Конго. 8, 9 и 10 мая «переговорный марафон» президента России продолжится.
Напомним, Мигель Диас-Канель первым из зарубежных лидеров прибыл в Россию на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге, а также провёл ряд встреч, в частности, с заместителем председателя Совета Безопасности РФ Дмитрием Медведевым.