Путин провёл переговоры с президентом Кубы в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем. Прошлая личная встреча лидеров состоялась как раз год назад — в дни празднования годовщины Победы.

Сегодня глава государства уже провёл переговоры с венесуэльским лидером Николасом Мадуро, с которым подписал договор о всеобъемлющем сотрудничестве. Также Путин встретится с руководителями Монголии и Республики Конго. 8, 9 и 10 мая «переговорный марафон» президента России продолжится.