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Регион
7 мая, 15:35

Путин провёл переговоры с президентом Кубы в Кремле

Президент России Владимир Путин в Кремле с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем. Фото © Life.ru

Президент России Владимир Путин в Кремле с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем. Фото © Life.ru

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем. Прошлая личная встреча лидеров состоялась как раз год назад — в дни празднования годовщины Победы.

Сегодня глава государства уже провёл переговоры с венесуэльским лидером Николасом Мадуро, с которым подписал договор о всеобъемлющем сотрудничестве. Также Путин встретится с руководителями Монголии и Республики Конго. 8, 9 и 10 мая «переговорный марафон» президента России продолжится.

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Напомним, Мигель Диас-Канель первым из зарубежных лидеров прибыл в Россию на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге, а также провёл ряд встреч, в частности, с заместителем председателя Совета Безопасности РФ Дмитрием Медведевым.

Александра Вишнякова
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