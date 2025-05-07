В Кремле началась встреча Путина и Мадуро

Президент России Владимир Путин принимает в Кремле лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Официальный телеграм-канал Кремля опубликовал видеозапись начала их встречи. Российский лидер выразил коллеге благодарность за визит в Москву.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент России Владимир Путин. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«У нас хорошие перспективные направления взаимодействия. Они очевидны. Коллеги наши работают по всем направлениям. Это энергетика, транспорт, фармацевтическая промышленность, логистика, здравоохранение, конечно гуманитарная составляющая», — сказал Путин в разговоре с Мадуро.