В Кремле началась встреча Путина и Мадуро
Президент России Владимир Путин принимает в Кремле лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Официальный телеграм-канал Кремля опубликовал видеозапись начала их встречи. Российский лидер выразил коллеге благодарность за визит в Москву.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент России Владимир Путин. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«У нас хорошие перспективные направления взаимодействия. Они очевидны. Коллеги наши работают по всем направлениям. Это энергетика, транспорт, фармацевтическая промышленность, логистика, здравоохранение, конечно гуманитарная составляющая», — сказал Путин в разговоре с Мадуро.
Напомним, лидер Венесуэлы прибыл ранее сегодня в Москву по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он также примет участие в торжественном Параде Победы. Помимо президента Венесуэлы, на параде ожидают лидеров многих других государств, в том числе союзников России по ОДКБ. Полный список гостей праздничных мероприятий представлен в материале Life.ru.
Telegram / Кремль. Новости